Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota

Кадр из ролика Yota.
В ней мобильный оператор рассказывает, что Yota ловит во всех 155 649 населенных пунктах России. Везде, где есть ямы на дорогах и арбузные развалы.
В рамках рекламной кампании Yota запустила семь рекламных роликов, которые будут транслироваться на ТВ и в digital. В них зрители увидят привычные глазу вещи, например, панельные дома или, как герои сидят на дорожку, и логотип компании, вписанный в знакомую любому жителю России ситуацию.
- Просто везде, где летом отключают горячую воду, там ловит Yota. Это всё, что мы хотели сказать, - комментирует руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 24 мая по 15 августа 2021 года.
Состав творческой группы:
Yota
Дмитрий Рудских - Директор по маркетингу
Елена Толбузова - Руководитель направления Бренд и коммуникации
Екатерина Жаркова - Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Наталия Блинова - Медиа-менеджер
Friends.Moscow
Виктория Казакова - Старший стратег
Андрей Попов - Руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева - Аккаунт директор
Мария Сырокваш - Старший аккаунт менеджер
Никита Бочаров - Старший копирайтер
Александр Милюнас - Арт-директор
Надежда Морозова - Продюсер
Екатерина Блинова - Постпродакшн продюсер
Денис Елисеев - Креативный директор