Двое подростков из Амурской области сбежали из дома, чтобы увидеть Новосибирск. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое подростков из Амурской области: 16-летний мальчик и 15-летняя девочка сбежали из города Сковородино несколько дней назад. Во вторник, 25 мая, правоохранители нашли молодых людей в городе Кемерово. Выяснилось, из Кузбасса они планировали поехать в столицу Сибири.

— Дети пояснили, что направлялись посмотреть город Новосибирск, — рассказали в СК РФ по Амурской области.

Сейчас за юными путешественниками следят инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, жизни и здоровью подростков ничего не угрожает. Только вот увидеть Новосибирск в ближайшее время им вряд ли удастся — скоро их вернут домой, в Амурскую область.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о подростке из Новокузнецка, который сбежал в Новосибирск от мамы, чтобы построить взрослую жизнь. Однако его вернули на малую родину, а его матери выписали штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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