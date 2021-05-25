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Общество25 мая 2021 6:39

Сибирячка заживо «похоронила» отца, чтобы присвоить себе квартиру

Однако суд отменил ее решение
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Сибирячка заживо «похоронила» отца, чтобы присвоить себе квартиру.

Сибирячка заживо «похоронила» отца, чтобы присвоить себе квартиру.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Новосибирска через суд признала своего отца без вести отсутствующим и умершим, чтобы приватизировать квартиру, в которой был прописан родственник. Такая новость стала неприятным сюрпризом для сибиряка: все это время проживал у своей знакомой и даже получал пенсию. Мужчине также пришлось обращаться в суд.

— Между родственниками сложились плохие отношения. Отец и дочь встречались редко: когда виделись последний раз, женщина предложила отцу выписаться из квартиры, однако тот отказался. А уже в марте 2021 сибиряк узнал, что он, оказывается, «умер». Об этом ему сообщили в органе регистрационного учета, заявив, что его паспорт недействительный. После таких новостей мужчина обратился в суд, потребовав отметить решения, — сообщили в пресс-службе Заельцовского районного госоргана.

Суд удовлетворил требования сибиряка — запись о его смерти будет аннулирована. При этом судебное решение пока не вступило в законную силу.

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