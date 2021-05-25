Прокуратура передаст в суд дело о хищениях на 1,3 миллиарда рублей в новосибирском НИИТО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищениях в НИИТО. Фигурантов обвиняют в «Растрате организованной группой, в особо крупном размере» и «Легализации денежных средств с использованием своего служебного положения». Известно, что в отношении одного из соучастников уголовное дело приостановлено — он объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства накануне, 24 мая.

— Как установили следователи регионального УФСБ РФ, с 01 января 2009 года по 28 ноября 2017 года работник федерального государственного бюджетного учреждения «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна», учредитель и управляющая обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аналитика» похитили свыше 1,3 млрд рублей при организации и осуществлении поставок медицинских товаров для нужд учреждения. Чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, фигуранты заключили фиктивные сделки на сумму почти 950 млн рублей, — уточнили в ведомстве.

Известно, что имущество обвиняемых, общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, арестовали. Это позволит возместить ущерб Минздраву РФ.

В ближайшее время уголовное дело направят в Центральный районный суд Новосибирска. Там его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что директора НИИТО обвинили в растрате 10 миллионов рублей бюджетных средств. В июне 2019 года ему вынесли приговор — он получил три года в колонии общего режима, штраф в 100 тысяч рублей, а также и на два года лишился права занимать руководящие должности государственных и иных учреждениях. А в июле 2020 в НИИТО им. Я.Л. Цивьяна назначили нового директора. Возглавил институт Андрей Корыткин — ранее он был исполняющим обязанности директора.

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