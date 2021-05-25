«От удара влетела в ограждение»: в Новосибирске «Тойота» столкнулась с троллейбусом

В Новосибирске «Тойота» столкнулась с троллейбусом. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Во вторник, 25 мая, в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись легковой автомобиль и троллейбус. ДТП произошло на улице Нарымской при движении в сторону площади Трубникова. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— От удара «Тойота» влетела в металлическое ограждение. Водитель троллейбуса утверждает, что Toyota поворачивала направо во двор со второй полосы. Водитель автомобиля Toyota утверждает, что поворачивал по правилам с крайней правой полосы направо, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Инцидент Новосибирск».

Судя по кадрам с места аварии, иномарка получила весомые повреждения. По словам очевидцев, в ДТП никто не пострадал.

"Тойота" получила серьезные повреждения. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В настоящий момент участники ЧП находятся на месте случившегося и ждут сотрудников ГИБДД. Полицейским предстоит выяснить, кто из водителей нарушил правила и спровоцировал ДТП.

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