«Он так сильно плакал»: новосибирские гаишники экстренно доставили в больницу младенца

Новосибирские гаишники экстренно доставили в больницу младенца. Фото: Виктор Гусейнов

Жительница Новосибирска рассказала об инспекторах ГИБДД, которые отвезли в больницу ее сына-грудничка. По словам женщины, малыша что-то сильно тревожило: ему был нужен срочный осмотр врача. Взволнованные родители, чтобы быстрее попасть в больницу, обратились за помощью к полицейским.

— Нашему сыну месяц всего, еще 22 мая его что-то стало беспокоить, он так сильно плакал. К ночи вроде успокоился и уснул, а утром, 23 мая, крики продолжились. Мы и «скорую» вызывали и в свою поликлинику ездили к дежурному педиатру. На Красном проспекте в «скорой помощи» детям были. Нигде нам не могли ничем помочь. Потом по номеру 103 мне сказали, что есть отделение на Вертковской для детей до 3-х месяцев. Вот туда-то мы и поехали, только выехали с дома, сын стал плакать еще сильнее, мы запаниковали. И тут мы заметили патруль ДПС. Мы попросили их сопроводить, сели к ним в машину, и они нас максимально быстро доставили в больницу, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика.

В медучреждении ребенка осмотрели, и дали направление на госпитализацию в 4-ю детскую больницу. Именно там врач объяснил маме, что же так сильно беспокоит грудничка, и дал рекомендации. После чего ребенку стало легче.

Женщина отметила, они с мужем благодарны гаишникам за неравнодушие и оперативность. Благодаря полицейским, их мальчику стало гораздо лучше, а родителям спокойнее. По словам женщины, она не успела узнать имен полицейских. Сибирячка хочет, чтобы инспекторов наградили за их поступок.

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