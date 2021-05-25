Пробки в Новосибирске на утро 25 мая 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 мая 2021 года. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 25 мая 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Покрышкина и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по Троллейной и Немировича-Данченко. Пробки сковали Советское шоссе и улицу Бронную. Затор также наблюдается на площади Лыщинского.

На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки сковали улицы Кирова, Добролюбова и Никитина. Также сложно проехать по Октябрьской магистрали.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 25 мая, достиг 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.