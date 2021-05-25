Пробки в Новосибирске на утро 25 мая 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 мая 2021 года.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 25 мая 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Покрышкина и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».
Затруднено движение по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по Троллейной и Немировича-Данченко. Пробки сковали Советское шоссе и улицу Бронную. Затор также наблюдается на площади Лыщинского.
На правом берегу Новосибирска сложно проехать по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки сковали улицы Кирова, Добролюбова и Никитина. Также сложно проехать по Октябрьской магистрали.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 25 мая, достиг 6 баллов.
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