«На его авто заклеили номера»: очевидцы рассказали, кто был виновником смертельного ДТП улице Большевистской

Друзья водителя иномарки, врезавшейся в «Тойоту», пытались скрыть госномер машины. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Очевидица страшной аварии на улице Большевистской рассказала КП-Новосибирск, что происходило после столкновения двух иномарок: Volkswagen Polo врезался в Toyota Venza.

— Водитель Volkswagen Polo, нерусский парень, был в сознании. Его посадили в реанимацию, он будто не мог шевелиться. Вскоре приехали его товарищи, и попытались медицинской маской закрыть госномер на автомобиле, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка, на чьи глазах произошло страшное ДТП.

Многие автомобилисты предположили, что за рулем иномарки мог быть таксист. Но на самой машине никаких логотипов такси не было.

Напомним, ДТП произошло 24 мая около 17.00. Водитель, в чью машину врезался Volkswagen Polo, несколько раз перевернулась в воздухе. Пока автомобиль совершал кульбит из него выпал водитель. Он несколько минут пролежал на асфальте в конвульсиях, а потом скончался. Все это произошло на глазах очевидцев. Сам момент столкновения попал на видео.

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