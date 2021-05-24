В Новосибирске при разборе здания нашли противопехотную мину, которая убивает стальными шариками

Найденная мина оказалась учебной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижней Ельцовке при разборе здания рядом с Институтом физиологии и фундаментальной медицины на улице Тимакова нашли противопехотную мину ОЗМ-72. Инцидент произошел 22 мая. Об этом сообщает издание «Родные берега».

Позже выяснилось, что мина — учебная, и опасности не представляет.

Мина интересна тем, что имеет круговое поражение. Она убивает стальными шариками. Она была принята на вооружение в Советской армии в 1973 году. Боевой снаряд отличает то, что его боевая часть выпрыгивает из основной чаши примерно на 80 сантиметров и только потом взрывается. Армейское прозвище мины — «лягушка».

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