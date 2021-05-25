Погода в Новосибирске на 25 мая 2021 года: что обещают синоптики

В городе будет +31 градус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 25 мая 2021 года будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса. К вечеру температура опустится до +13...+15 градусов.

— Ветер подует южный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15 метров в секунду. В Новосибирской области днем температура воздуха составит +28...+33 градуса, — обещают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем составит +23...+27 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +20 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745-752 миллиметра ртутного столба.

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