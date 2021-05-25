Везде, где читают этот пресс-релиз, там ловит Yota

Кадр из ролика Yota.

В ней мобильный оператор рассказывает, что Yota ловит во всех 155 649 населенных пунктах России. Везде, где есть ямы на дорогах и арбузные развалы.

В рамках рекламной кампании Yota запустила семь рекламных роликов, которые будут транслироваться на ТВ и в digital. В них зрители увидят привычные глазу вещи, например, панельные дома или, как герои сидят на дорожку, и логотип компании, вписанный в знакомую любому жителю России ситуацию.

- Просто везде, где летом отключают горячую воду, там ловит Yota. Это всё, что мы хотели сказать, - комментирует руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends Moscow. Она продлится с 24 мая по 15 августа 2021 года.

Состав творческой группы:

Yota

Дмитрий Рудских - Директор по маркетингу

Елена Толбузова - Руководитель направления Бренд и коммуникации

Екатерина Жаркова - Менеджер по маркетинговым коммуникациям

Наталия Блинова - Медиа-менеджер

Friends.Moscow

Виктория Казакова - Старший стратег

Андрей Попов - Руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева - Аккаунт директор

Мария Сырокваш - Старший аккаунт менеджер

Никита Бочаров - Старший копирайтер

Александр Милюнас - Арт-директор

Надежда Морозова - Продюсер

Екатерина Блинова - Постпродакшн продюсер

Денис Елисеев - Креативный директор