«Женщину сбил автомобиль»: новосибирцам рассказали, как сибиряки перекрыли движение трамваев из-за монетизации льгот

Новосибирцы восприняли закон о монетизации льгот небольшой акцией протеста. Фото: «Ведомости»

«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» в историческом проекте к юбилею издания рассказали о том, как в городе восприняли закон о монетизации льгот. Закон вступил в силу 1 января 205 года.

Он был встречен с недовольством. Акции протеста проходили по всей стране, в том числе и Новосибирске. В своем историческом проекте издание «Ведомости» рассказала о том, как 17 января несколько десятков пенсионеров перекрыли на 45 минут движение трамваев на пересечении улиц Связистов и Титова. Одну из женщин, выбежавших на дорогу, сбил автомобиль. Ее госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у сибирячки несколько переломов.

В целом же в Новосибирске обошлось без драк и выталкивания льготников из автобусов и троллейбусов.

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