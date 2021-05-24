Новосибирский борец Шамиль Ожаев - победитель первенства Европы

Шамиль Ожаев. Фото: Александр Лукин.

В Скопье (Северная Македония) завершилось первенство Европы по греко-римской борьбе U23. В последний день состязаний золото в весе до 82 килограммов выиграл новосибирец Шамиль Ожаев. В решающем поединке Ожаев взял верх над соперником из Венгрии Тамашом Леваи.

Михаил Лаптев. Фото: Александр Лукин.

В итоге сборная России по греко-римской борьбе завоевала 6 золотых медалей, три из которых добыли новосибирцы - Сергей Степанов, Михаил Лаптев и Шамиль Ожаев. Также на верхнюю ступень пьедестала почёта поднялись Анвар Аллахьяров, Александр Комаров и Артур Саргсян. Ещё трое россиян - Мавлюд Ризманов, Рахман Тавмурзаев и Сергей Кутузов стали обладателями бронзовых наград.