В Новосибирске к «Сбербанку» приехали саперы и врачи: рассказываем, что произошло

В новосибирский банк приехали спецслужбы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 24 мая, в «Сбербанк», расположенный на улице Серебренниковского, 20, приехали саперы и врачи. На парковке был обнаружен подозрительный предмет. Спецслужбы, прибывшие на место, опасных предметов не нашли. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
— Сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. В данный момент отделение работает в штатном режиме, — уточнили КП-Новосибирск в «Сбербанке».
Напомним, ранее по Новосибирску прокатилась волна о минировании в университете и школах. Преподаватели, студенты и ученики были оперативно эвакуированы. Подозрительных предметов в учебных заведениях обнаружено не было.
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