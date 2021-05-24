«Дочку не отдам»: бывший парень запретил новосибирской танцовщице увозить их ребенка из Аргентины

Женщина очень хочет вернуться в Новосибирск. Фото: Андрей КОПАЛОВ/Влад КОМЯКОВ

Жительница Новосибирска Анна Николаевская обратилась за помощью к уполномоченной по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой. Женщина не может увезти из Аргентины в Россию свою двухлетнюю дочку. Об этом КП-Новосибирск рассказали в посольстве Российской Федерации в Аргентине.

— Женщина вместе с будущий отцом ребенка приехала в Аргентину 2 года назад. Когда у них появилась дочка, то она автоматически стала гражданкой Аргентины, а ее отец начал заниматься оформлением вида на жительство и гражданством, — рассказал КП-Новосибирск Георгий Полин, заведующий консульским отделом.

Сейчас вернуться в Россию Анна не может, потому что отец ребенка не дает разрешение на выезд их общей дочери из страны. При этом живет в Аргентине Анна бедно: у них плохая квартира, а денег хватает лишь на еду.

— Анна обратилась за помощью к уполномоченной по правам ребенка при президенте и к нам. Мы помогли восстановить ей все документы, выделили финансовую помощь. Так же помогли составить обращение в суд, — объясняет дипломат.

Теперь Анне остается ждать только решение суда. Если служители Фемиды дадут добро на выезд без разрешения отца, то сибирячка с ребенком вылетит в Новосибирск. Тут ее ждет семья и собственная квартира.

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