В Новосибирске появится новый маршрут от улицы Большевистской до улицы Кирова

Мэр Анатолий Локоть проверил ход работ. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Хорошая новость для новосибирских автомобилистов: в Октябрьском районе появится новый маршрут, по которому удобно добираться до улице Большевистской, минуя улицу Никитина и улицу Кирова. Обойдется он в 30 миллионов рублей. Мэр Анатолий Локоть побывал на месте работ:

- Движение на этом участке очень интенсивное в любое время года. Ремонт проводился давно, изношенность дороги была крайне высокая. Во время дождя или таяния снега здесь скапливалось много воды из-за рельефа. Сейчас мы его несколько меняем. Первый дождь показал эффективность принятого нами решения. Этот участок мы ремонтируем за счёт средств из городского бюджета», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Новый маршрут проходят по шести улицам: Воинской, Алтайской, Лобова, Днепровской, Днепрогэсовской и Декабристов.

- В полном объёме завершены работы на улицах Воинской и Алтайской: выполнено фрезерование существующего покрытия, уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой покрытия из битумоминеральной смеси. На некоторых участках осуществлён подъём подземных коммуникаций, обочины укреплены асфальтобетонным гранулятом, - рассказал начальник участка генподрядной организации ООО «ДорСтройФлот» Андрей Бондарев.

На улице Днепрогэсовской завершается фрезерование существующего покрытия и устройство выравнивающего слоя. На улице Лобова процесс фрезеровки практически завершён. На улицах Декабристов и Днепровской ещё предстоит выполнить весь комплекс работ.

По контракту работы должны завершить к 1 сентября, однако подрядчик планирует завершить к концу июля.