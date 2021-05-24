Криминальные раскопки в центре Новосибирска

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Вечером 21 мая в агентство поступил тревожный звонок от жителей дома по улице Селезнева, во дворе которого два молодых человека рыли ямы - скорее всего, в поисках ранее заложенных наркотиков в тайниках-закладках. Варварски раскидав землю в нескольких местах, неизвестные вандалы спешно удалились. Прибывшие на место бойцы ГБР обошли дворы соседних домов, но обнаружить нарушителей по горячим следам не удалось.

Приблизительно через 30 минут подозрительные «кладоискатели» и примкнувший к ним третий мужчина вернулись во двор. Повторно вызванные на место сотрудники ГБР заставили неизвестных покинуть охраняемую территорию.

Важно понимать, что жильцам ни в коем случае не стоит пытаться решать вопрос защиты дома самостоятельно, вступая в конфликт с подозрительными людьми. Во-первых, они могут представлять реальную опасность, а во-вторых, можно легко выйти за пределы действующего законодательства, и тогда вопросы у правоохранительных органов появятся уже к защитникам. Правильным решением в таких случаях будет вызвать полицию или обратиться к профессиональной охране.