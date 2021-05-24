Следователи назвали причину падения люльки с рабочими на стройке в Новосибирске

Люлька с рабочими упала с 11 этажа. Фото: СКР по НСО
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после падения на стройке люльки с рабочими. В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали трех человек.
— 24 мая 2021 года в ходе монтажа конструкций балкона на строительном объекте жилого комплекса по улице Кропоткина вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск конструкции люльки, в которой находились рабочие, — сообщили в СКР по Новосибирской области.
Следователи продолжают работать на месте ЧП.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как удалось спастись одному из рабочих, находившихся в люльке. Он успел ухватиться за ограждение балкона на 11 этаже.
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