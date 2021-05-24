В Новосибирске следователи проверяют, законно ли давать в аренду школьникам электросамокаты

Следователи проверят, законно ли давать электросамокаты подросткам.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Новосибирские следователи проверят законно ли давать в аренду школьникам электросамокаты. Это связано с тем, что в последнее время участились жалобы горожан на то, что на электросамокатах ездят все без разбора. Зафиксированы случаи, когда на них сбивали прохожих.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка попала в травмпункт после прогулки в саду имени Кирова. Девушку сбил парень на электросамокате. С ее слов, он ехал на большой скорости. Девушка повредила руку и колено.
Еще один случай произошел на улице Мичурина. Там девушка на электросамокате влетела в женщину. Все произошло на тротуаре.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области поясняли, что на дороге водитель электросамоката приравнивается к пешеходу. При этом законодательство никак не регулирует эту категорию транспортных средств. Согласно ПДД, электросамокаты должны передвигаться по тротуару.
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