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Общество24 мая 2021 14:52

В Новосибирске следователи проверяют, законно ли давать в аренду школьникам электросамокаты

Жители города пожаловались, что кататься на электросамокатах дают всем без разбора
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Следователи проверят, законно ли давать электросамокаты подросткам.

Следователи проверят, законно ли давать электросамокаты подросткам.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирские следователи проверят законно ли давать в аренду школьникам электросамокаты. Это связано с тем, что в последнее время участились жалобы горожан на то, что на электросамокатах ездят все без разбора. Зафиксированы случаи, когда на них сбивали прохожих.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что сибирячка попала в травмпункт после прогулки в саду имени Кирова. Девушку сбил парень на электросамокате. С ее слов, он ехал на большой скорости. Девушка повредила руку и колено.

Еще один случай произошел на улице Мичурина. Там девушка на электросамокате влетела в женщину. Все произошло на тротуаре.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области поясняли, что на дороге водитель электросамоката приравнивается к пешеходу. При этом законодательство никак не регулирует эту категорию транспортных средств. Согласно ПДД, электросамокаты должны передвигаться по тротуару.

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