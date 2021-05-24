Новосибирец погиб в ДТП с иномаркой: это попало на видео

Автомобиль после столкновения с иномаркой опрокинулся. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В понедельник, 24 мая, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб 60-летний мужчина. Момент столкновения двух иномарок сняла камера видеорегистратора, установленная в автомобиле, который ехал сзади.

— Авария произошла в 16.50. Автомобиль Volkswagen Polo ехал по улице Большевистской со стороны «Речного вокзала». Со слов очевидцев, на пересечении с улицей Днепрогэсовская, совершая в правый поворот с левой полосы, столкнулся с автомобилем Toyota Venza, который двигался в прямом направлении со стороны «Речного вокзала» в сторону Бугринского моста, — уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

Toyota Venza после столкновения опрокинулась. Ее 60-летний водитель от полученных травм скончался на месте. За рулем Volkswagen находился 23-летний новосибирец. Его госпитализировали в больницу.

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