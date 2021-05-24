Пробки на вечер в Новосибирске 24 мая 2021 года: затор образовался сразу на двух мостах

Новосибирск сковали 7-балльные пробки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки на вечер в Новосибирске в Новосибирске 24 мая 2021 года парализовали движение сразу на двух мостах: Октябрьском и Димитровском. Как сообщает «2ГИС», уровень заторов на городских дорогах достиг 7 баллов.
Со слов водителей, на Октябрьском мосту движению мешает поломка у троллейбуса. Трудно проехать в сторону левого берега.
— У троллейбуса отломился рог, думаю, простоим здесь долго, — пишут автомобилисты в «2ГИС».
На Димитровском мосту также сломался троллейбус.
Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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