Прокуратура проведет проверку после падения люльки с рабочими на стройке в Новосибирске

В Новосибирске на стройке с высоты упала люлька с рабочими. Фото: «АСТ-54».
Новосибирская прокуратура организовала проверку после ЧП на стройке. Трагедия произошла на улице Кропоткина в Калининском районе города. Там 24 мая упала люлька с рабочими. Три человека получили тяжелые травмы и госпитализированы в больницу.
— Прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране труда, техники безопасности при ведении строительно -монтажных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — уточнили в ведомстве.
Как сообщил один из очевидцев, у люльки якобы отказал мотор, который спускает и поднимает конструкцию.
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