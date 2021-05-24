В Новосибирске хотят снести здание 30-х годов с уникальной историей. Фото: "ЧС-инфо".

Депутаты новосибирского Горсовета хотят попросить у мэрии деньги на снос ДК имени Клары Цеткин. Здание, расположенное на левом берегу города, закрыто уже около 10 лет. Восстановить объект, имеющий огромное культурно-историческое значение, очень сложно. Об этом пишет «ЧС-инфо».

В последнее время здание пришло в упадок: его стены так сильно рушатся, что находиться рядом с ДК опасно. При этом на снос объекта нужно примерно 10 миллионов рублей. Таких средств не предусмотрено в бюджете города.

Комиссия Городского совета Новосибирска планирует, чтобы мэрия города все же выделила эту сумму. При этом председатель комиссии Андрей Гудовский предлагает зонировать участок после сноса здания под землю социального значения, чтобы там не возвели очередной ТЦ.

Известно, здание ДК входит в комплекс Левобережного соцгорода завода «Сибкомбайн». Из-за того, что здание неоднократно перестраивали, его сложно признать объектом культурного значения.

По словам историка архитектуры Олега Викторовича, здание могли отреставрировать, когда в нем находился городской драматический театр «На Левом Берегу». Однако, когда умер худрук театра, эту идею забросили.

— История у здания очень интересная. В нем в разные времена располагалось множество знаковых учреждений культуры и творческих коллективов. Например, именно там в свое время работал уникальный новосибирский джазовый оркестр. К тому же, это очень старая историческая застройка: когда строился соцгород «Сибкомбайна» весь комплекс имел общий адрес — Кривощеково, — добавил Олег Викторович.

Средства, необходимые для реконструкции здания, вряд ли удастся найти. Между тем деньги на снос тоже пока не выделили. Однако перспективы у здания со старинной историей все-таки пессимистичные.

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