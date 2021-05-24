Поиски 49-летнего новосибирца, пропавшего накануне Дня Победы, закончились трагедией

Мужчину искали чуть больше двух недель. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»
В понедельник, 23 мая, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили печальную новость. Погибшим найден 49-летений новосибирец, которого искали чуть больше двух недель. О его местонахождение ничего не было известно с 7 мая.
— Найден. Погиб. Отряд приносит искренние соболезнования семье и близким, — написали у себя на странице в соцсети поисковики.
Напомним, о мужчине сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Важным было найти его как можно скорее. К сожалению, трагедии избежать не удалось. О том, как именно пропал новосибирец, подробности не раскрывали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер
Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске пропал высокий мужчина, нуждающийся в медицинской помощи.
Сибиряк ушел из дома рано утром 7 мая и исчез. (подробнее)