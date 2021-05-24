Поиски 49-летнего новосибирца, пропавшего накануне Дня Победы, закончились трагедией

Мужчину искали чуть больше двух недель. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В понедельник, 23 мая, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили печальную новость. Погибшим найден 49-летений новосибирец, которого искали чуть больше двух недель. О его местонахождение ничего не было известно с 7 мая.

— Найден. Погиб. Отряд приносит искренние соболезнования семье и близким, — написали у себя на странице в соцсети поисковики.

Напомним, о мужчине сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Важным было найти его как можно скорее. К сожалению, трагедии избежать не удалось. О том, как именно пропал новосибирец, подробности не раскрывали.

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