Почти 5 тысяч новосибирцев приняли участие в опросе о прокате электросамокатов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 24 мая, стали известны итоги опроса про электросамокаты, который ранее запустили власти Новосибирска. Результаты появились на сайте мэрии.

Новосибирцы смогли пройти опрос на двух платформах с обратной связью. Судя по ответам, большинство горожан все-таки одобряют появление электросамокатов в городе — 55,4% проголосовали за кикшеринг. При этом 33,18% заявили, что против такого транспорта.

Кроме того, 48,18% сибиряков не готовы самостоятельно передвигаться на электросамокате по городу, а 46,65% — напротив поддерживают такую езду. 34,05% при этом считают, что на них удобно передвигаться только на небольшие расстояния.

52,59% отнесли к плюсам этого транспорта то, что его можно оставить в любой точке города. 38,96% отметили, что он удобен для прогулок. А вот 24,34 % вообще не нашли плюсов в электросамокатах.

Стоит отметить, большинство сибиряков заявили, что в городе не хватает инфраструктуры для использования электросамокатов. Такого мнения придерживаются 72,5% сибиряков. 54,81 % в целом считают электросамокаты опасным транспортом, который может покалечить пешеходов.

Так, 55,92 % новосибирцев с появлением кикшеринга боятся спокойно ходить по тротуарам, а 40,94 % опасаются выезда электросамокатов на проезжую часть.

78,33 % нвоосибирцев уверены, в городе нужно создать инфраструктуру и велодорожки для передвижений на электросамокатах, 58,84% отметили, что необходимо повысить отвественность для тех, кто управляет этим транспортом на тротуаре, 41,02% заявили, что использование электросамокатов следует узаконить.

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