На новосибирской стройке с высоты упала люлька с рабочими: пострадали несколько человек. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 24 мая, в Центральном районе Новосибирска произошел жуткий инцидент. Там, на улице Кропоткина 130/6, с высоты рухнула люлька с рабочими. В результате происшествия пострадали несколько человек. Об этом КП-Новосибирск рассказала главный врач скорой помощи Ирина Большакова.

— Пока предварительная информация, доктора еще работают на месте ЧП. Один человек крайне тяжело пострадал, еще два — получили тяжелые травмы. Пока полной картины о травмах нет, — пояснила КП-Новосибирск медик..

Кадры с места происшествия появились в соцсети. На них видно, на месте работают несколько бригад «скорой помощи».

— В основном все молодые пострадали: один с вывернутым позвоночником, второй сломал шею, ключицу и ногу, третьего пока никуда не везут, говорят нельзя транспортировать, четвертый зацепился за верхний этаж — пострадала нога, но он жив и ходит сам, полиция говорит отказал один мотор, который спускает и поднимает конструкцию, — написала в группе «АСТ-54» очевидец ЧП.

На месте ЧП работает несколько бригад "скорой помощи". Фото: "АСТ-54".

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области сейчас информация о случившемся уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.