В Новосибирске от коронавируса умерла 53-летняя женщина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 24 мая, стало известно, что еще 4 жителя Новосибирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб областного правительства.

— Скончались еще четыре пациента с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчина в возрасте 82 года и три женщины в возрасте 53, 79 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 849 человек, — говорится в официальном сообщении.

Известно, на сегодняшний день в реанимации находятся 58 пациентов. При этом 8 человек подключены к аппаратам ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Всего за минувшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 69 сибиряков. Так, с начала вспышки COVID-19 выявили у 42 817 жителей Новосибирской области, в том числе у 2660 детей. Из хороших новостей — уже 38 810 человек побороли недуг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.