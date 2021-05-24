«Устроили игры со спичками»: из горящего дома под Новосибирском пожарные спасли троих детей

Из горящего дома под Новосибирском пожарные спасли троих детей. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В городе Искитим на пожаре в двухэтажном доме чуть не погибли трое маленьких детей: двое мальчиков 4-х и 6-ти лет, а также 6-месячная девочка. Их мать ушла в магазин, оставив малышей без присмотра. В это время старшие устроили опасные для жизни игры. Подробности об инциденте, случившемся накануне, 23 мая, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Частный дом вспыхнул утром 23 мая в 10:24 в Южном микрорайоне Искитима. О возгорании спасателям сообщил случайный прохожий, заметивший дым и ребенка на балконе второго этажа. Пожарные немедленно прибыли на место ЧП. Они провели разведку, приступили к эвакуации людей и ликвидации возгорания. С помощью трехколенной лестницы с балкона второго этажа сотрудники МЧС России спасли двух мальчиков шести и четырех лет и 6-месячную девочку. Оказалось, мать детей ушла в магазин, а их закрыла в квартире. Мальчики устроили игры со спичками на кухне и случайно подожгли занавески. Известно, открытое горение пожарные устранили за три минуты, площадь возгорания составила 1 квадратный метр, — уточнили в ведомстве.

Мать зщакрыла детей в квартире, а сама ушла в магазин. Они не теряли времени и решили поиграть со спичками. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Ребятишек, которые чудом не сгорели, доставили в больницу. К счастью, госпитализация им не потребовалась.

В региональном ГУ МЧС напомнили, родителям нужно внимательней следить за детьми и напоминать им, что игры с огнем — недопустимы.

Игры малышей чудом не закончились жуткой трагедией. Спасатели эвакуировали ребятишек с балкона. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Не оставляйте в доступных местах спички и зажигалки, и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться электроприборами. Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112, — добавили в ведомстве.

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