Под Новосибирском мать двоих детей покончила жизнь самоубийством в собственном доме. Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошло в городе Тогучине Новосибирской области. Там покончила с собой 44-летняя женщина. Она свела счеты с жизнью в собственном доме. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Ранее женщина не высказывала подобных намерений, не привлекалась у уголовной ответственности. У погибшей остались двое детей — 13-летний подросток и двухгодовалый малыш, — уточнил источник.

Известно, тело женщины нашел ее 34-летний сожитель. При этом она не оставила предсмертной записки. По словам мужчины, за несколько дней до трагедии они немного поссорились на бытовой почве.

Причины случившегося установят следователи. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о 49-летней бизнесвумен из Болотного: она покончила с собой в собственной квартире, не оставив прощальной записки.

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