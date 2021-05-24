Под Новосибирском водитель «ВАЗа» сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Фото: ГИБДД по НСО.

Серьезная авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области. Там, водитель «ВАЗА» сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Подробности о происшествии, которое случилось вечером, 23 мая, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», двигался по улице Водопроводная в сторону улицы Набережная и напротив дома № 41 наехал на мальчика 2015 года рождения, который находился на левой обочине. После наезда с места аварии уехал, — уточнили в ведомстве.

Известно, в результате ДТП ребенок получил различные травмы: его госпитализировали.

Полицейским удалось установить и разыскать горе-водителя. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.