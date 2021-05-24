В Новосибирской области началась итоговая аттестация для девятиклассников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 мая, в Новосибирской области стартовала государственная итоговая аттестация — ГИА. Ученикам 9-х классов предстоит сдать экзамены по русскому языку и математике. Известно, что школьники с ограниченными возможностями могут сдать один основной предмет на выбор. Период проведения аттестации — с 24 мая по 2 июля.

По данным министерства образования Новосибирской области, в основном периоде ГИА примут участие 29 295 школьников. Дополнительный период запланирован на сентябрь. Ученики, получившие неудовлетворительные оценки на экзаменах, смогут исправить их в резервные сроки — с 3 по 17 сентября.

Как ранее писала КП-Новосибирск, ОГЭ по русскому языку состоится 24 и 25 мая, а по математике — 27 и 28 мая. Для учеников, которые не смогут в эти дни пройти аттестацию, предусмотрены резервные даты — 8 и 30 июня для сдачи русского языка, а также 16 июня и 2 июля — для сдачи математики.

Что касается выпускников 11-х классов, для них ГИА начнется со следующего понедельника, 31 мая.

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