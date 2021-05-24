«На работу тысяча человек опоздает»: в Новосибирске несколько ДТП парализовали движение трамваев

В Новосибирске несколько ДТП парализовали движение трамваев. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 24 мая, в Ленинском районе Новосибирска случилось несколько ДТП, заблокировавших движение по трамвайным путям. Кадры с места инцидентов появились в соцсети.

— На пересечении улиц Троллейной и Пархоменко на трамвайных путях притерлись белый седан и автобус «ПАЗ». А на кольце на площади Карла Маркса грузовичок Fuso не уступил дорогу трамваю, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, в результате аварий никто не пострадал. Предварительно известно, их оформили как ДТП с материальным ущербом. Однако аварии парализовали движение по рельсам. Из-за этого многие горожане не смогли вовремя доехать до работы.

— Взять с них компенсации за простой!

— На работу 1000 человек опоздает! — написали новосибирцы.

По словам свидетелей аварии, трамваи до сих пор стоят, перегородив контакты троллейбуса. Из-за чего экипажам приходится вручную проталкивать транспорт на этом участке.

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