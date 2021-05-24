Новосибирец, прокативший собаку на скутере, позабавил соцсети

Новосибирец с ветерком прокатил собаку на скутере. Фото: стоп-кадр.

Жителей Новосибирска удивил водитель скутера, который ехал по городу вместе с собакой. Они сняли его на видео и опубликовали в соцсети накануне вечером, 23 мая.

— Мужчина в красной кофте прокатил с ветерком по Ипподромской собаку на скутере «Лифан», — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, сибиряк ехал на высокой скорости. Однако собаку это не смущало: животное уверенно держалось на лапах. Комментаторы предположили, пес привык к такому способу передвижения.

— Ну видно же, что пес не впервые и образцово себя ведет в отличие от многих водителей.

— Собака вроде бы не против, — отметили подписчики группы.

Однако некоторые уверены, такая езда — опасна для собаки. В любой момент животное может сорваться и пострадать.

— Если песик упадет, не дай бог, то с весело станет грустно.

— Меня в этом видео его перестроение убивает. Прямо перед машиной на полосу, где летают (на левую полосу). Он даже не обернулся ни разу, и в зеркала при таком маневре ничего не увидишь. Потом будут винить водителя авто, что не посмотрел, не убедился... А если вот сам на фарш идет... В данном случае еще и с собакой, — отметили новосибирцы.

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