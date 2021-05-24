Пробки в Новосибирске на утро 24 мая 2021 года: затор на улице Станиславского

Пробки на утро 24 мая в Новосибирске достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 мая 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Котовского, Ватутина и Плахотного. Затруднено движение по улицам Троллейная, Титова и Немировича-Данченко. Сложно проехать по улицам Новогодняя и Студенческая. Кроме того, затор образовался на площади Лыщинского.

На правом берегу пробка сковала улицу Большевистскую: здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Движение затруднено по улицам Восход, Кирова, Добролюбова и Никитина. Также сложно проехать по улице Кошурникова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 24 мая, достиг 6 баллов.

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