«Не поделили дорогу»: новосибирцы устроили драку посреди улицы Большевистской

Водители устроили потасовку прямо на проезжей части. Фото: предоставлено очевидцами
Новосибирцы устроили драку на дороге возле остановки «Гостиница Обь». Очевидец прислал видео конфликта в редакцию КП- Новосибирск.
— Я шел в сторону набережной и заметил на другой стороне дороги потасовку. Конфликт был между двумя компаниями — одна из ехала на «Ладе», другая — на «Лексусе». Всего было пять человек, двое из них дрались. Я так понял, что они не поделили дорогу, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
Участники потасовки устроили разборки и помешали движению на оживленной магистрали. По словам очевидцев, полицию никто из новосибирцев не вызывал.
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