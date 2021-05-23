«Не поделили дорогу»: новосибирцы устроили драку посреди улицы Большевистской

Водители устроили потасовку прямо на проезжей части. Фото: предоставлено очевидцами

Новосибирцы устроили драку на дороге возле остановки «Гостиница Обь». Очевидец прислал видео конфликта в редакцию КП- Новосибирск.

— Я шел в сторону набережной и заметил на другой стороне дороги потасовку. Конфликт был между двумя компаниями — одна из ехала на «Ладе», другая — на «Лексусе». Всего было пять человек, двое из них дрались. Я так понял, что они не поделили дорогу, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

Участники потасовки устроили разборки и помешали движению на оживленной магистрали. По словам очевидцев, полицию никто из новосибирцев не вызывал.

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