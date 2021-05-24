Погода в Новосибирске на 24 мая 2021 года: в городе подует северный ветер

В городе будет жарко и солнечно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 24 мая 2021 года будет жаркой и солнечной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, а к вечеру опустятся до +11...+16 градусов. Ветер подует северный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут до 14 метров в секунду. В области днем температура воздуха составит местами +31 градус, — рассказывают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» температура воздуха днем составит +22...+25 градусов. Ночью будет немного прохладнее. Столбики термометров опустятся до +13 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-751 миллиметр ртутного столба.

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