Немецкие яблони Рудольф зацвели на набережной Новосибирска

Немецкие яблони прижились в Сибири Фото: Виктория МИНАЕВА

Новосибирцы засняли цветение немецких яблонь Рудольф на новосибирской набережной. В мэрии Новосибирска подтвердили — импортные деревья прижились в сибирском климате.

Розовые цветы радуют горожан. Фото: Виктория МИНАЕВА

-— Мы рады, что в этом году все яблони и черемухи перезимовали хорошо, и новосибирцы могут увидеть их цветение во всей красе, — рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Новосибирцы с семьями оценили обновленную набережную Фото: Виктория МИНАЕВА

Декоративные яблони впервые посадили на набережной в 2017 году, однако деревья не прижились и засохли к весне 2018 года. Власти потратили более полумиллиона на декоративные саженцы, которые пришлось увезти. Спустя два года садовникам удалось адаптировать прихотливые деревья в сибирскому климату.

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