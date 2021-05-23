В лесу под Новосибирском пропал сибиряк в камуфляже

Новосибирцы ищут пропавшего в лесу под Тогучином. Фото: Гусейнов Виктор // предоставлено новосибирским отрядом «ЛизаАлерт»

48-летний Николай Хомяков из села Льниха Новосибирско йобласти ушел из дома два дня назад. 23 мая волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиск мужчины в лесу.

Приметы мужчины такие: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза, усы. Сибиряк был одет в камуфляжную куртку, черную вязаную кофту, черные штаны, черную шапку и сланцы.

Тех, кто хочет помочь в поисках, волонтеры предупреждают:

— С собой нужно взять средства индивидуальной защиты, фонари, скотч и репелленты, — сообщили в отряде.

Волонтеры просят очевидцев сообщить о местонахождении Николая Хомякова по телефону 112 или 8-800-700-54-52.

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