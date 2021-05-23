Росгвардейцы задержали сибиряка после пощечины жене на парковке в Новосибирске

Дебошир лез драться с мужчиной, но ударил женщину. Фото: сообщество "Типичная Затулинка" "ВКонтакте"

Инцидент произошел ранним утром 23 мая на улице Петухова в Новосибирске. Очевидцы засняли видео конфликт компании из пятерых мужчин и семейной пары. На кадрах видно, как крупный мужчина кричит на полицейского и толкает его. Женщина попыталась успокоить дебошира, тот дал ей пощечину.

— Руки за спину!, — обратился к сибиряку росгвардеец. Мужчина собрался уходить, но росгвардейцы его задержали.

В пресс-службе ведомства объяснили, что конфликт начался между двумя мужчинами. Силовикам удалось предотвратить драку:

— Сотрудники вневедомственной охраны застали на месте происшествия двух конфликтующих мужчин, один из которых вел себя крайне агрессивно, выражался нецензурной бранью и пытался нанести удары своему «оппоненту». На неоднократные требования сотрудников Росгвардии прекратить противоправные действия, он не реагировал. Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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