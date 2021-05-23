В Новосибирске от коронавируса умерла 72-летняя пенсионерка

В Новосибирске 72 человека заболели COVID-19 за сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Плохие новости сообщил оперштаб Новосибирской области: за минувшие сутки в регионе умерли еще четыре пациента, больных коронавирусом.

— Не смогли побороть болезнь 59-летний мужчина и женщины в возрасте 63 лет, 69 лет, 72 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 1 845 человек, — прокомментировали в оперативном штабе.

В отделениях реанимации инфекционных больниц находятся 55 пациентов, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ и за их жизнь борются врачи.

Всего в больницах города и области находятся 1267 пациентов с диагнозом COVID-19 или с подозрением на опасное заболевание. За минувшие сутки еще 72 человека подхватили COVID-19. С начала вспышки врачи выявили 42748 случая коронавируса в Новосибирской области, в том числе у 2651 ребенка.

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