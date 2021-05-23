«Распустились 50 тысяч тюльпанов»: соцсети восхитило весеннее видео с новосибирской набережной

Весной 2021 года на набережной прижились деревья и распустились тюльпаны. Фото: предоставлено МКУ "Городская дирекция творческих программ"

23 мая Городская дирекция творческих программ опубликовала красивый весенний ролик с Михайловской набережной. Тысячи выросших тюльпанов и цветущие деревья впечатлили соцсети, а в мэрии Новосибирска рассказали, что горожане сейчас видят на набережной.

— Мы рады, что в этом году все яблони и черемухи перезимовали хорошо, и новосибирцы могут увидеть их цветение во всей красе. Распустилось более 50 тысяч тюльпанов, достраивается четвертый этап Михайловской набережной. Мы уверены, что будем продлевать набержную для горожан, чтобы наша Обь раскрылась во всей ее красе, — рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Кроме того, в мэрии Новосибирска сообщили, что этим летом на набережной планируется провести Фестиваль тюльпанов, День защиты детей 1 июня. Также набережная станет одной из главных площадок Дня города-2021 в Новосибирске.

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