«Закрылись от родителей»: новосибирские спасатели вскрыли четыре квартиры с запертыми детьм

Оставленные родителями дети запираются на задвижки Фото: Влад КОМЯКОВ

За сутки спасателям МАСС четыре раза пришлось вскрывать квартиры, где были заперты маленькие дети.

- Первый случай произошел на улице Невельского. Родители 7-летней девочки вернулись домой, однако ребенок двери не открывал. Семья вызвала спасателей, они вскрыли дверь. Девочка крепко спала, в помощи не нуждалась, - пояснили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Во второй раз спасатели направились на улицу Татьяны Снежиной: там двухлетний мальчик заперся в квартире. Родители пришли около 10.20 утра, но не смогли попасть внутрь. Спасатели обеспечили доступ взрослым, ребенок не пострадал.

На улице Котовского годовалый ребенок закрыл дверь в квартире, пока родителей не было дома. К счастью, он тоже не пострадал.

А на улице Некрасова 8-летняя девочка оказалась запертой вместе с мамой: они не смогли открыть дверь в ванной. Спасателям пришлось вскрывать заклинивший замок.

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