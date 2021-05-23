В Новосибирске пожарные женщину из горящей квартиры

Женщину доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар случился около полуночи 23 мая на улице Коммунстроевской в Новосибирске. Загорелась квартира в двухэтажном многоквартирном доме, подъезд заволокло дымом. Огонь уничтожил часть кухни: сгорели домашние вещи и холодильник, пламя потушили за 15 минут.

Сотрудники МЧС эвакуировали на улицу 11 человек, в том числе 3 детей. В горящей квартире на втором этаже пожарные обнаружили женщину, которая едва дышала.

— При помощи специального спасательного устройства — капюшона с подачей кислорода — ее вынесли на улицу и передали бригаде «Скорой помощи». В тяжелом состоянии пострадавшую увезли в городскую больницу, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В тушении пожара были задействованы 15 человек и 5 пожарных машин. Причины возгорания выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.