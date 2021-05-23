«Неопытному дали прокатиться»: подростки перевернулись на автомобиле под Искитимом

Подросток за рулем авто вылетел в кювет. Фото: «Подслушано в Искитиме».

Подростки из Искитима разбили автомобиль в ночном ДТП в микрорайоне «Зеленый бор». Очевидцы выложили фото разбитого авто в сообщество «Подслушано в Искитиме» «Вконтакте». И один из парней, которые были в машине, написал в комментариях, что случилось.

— Это наша машина, мы перевернулись на ней. Пацану неопытному дали прокатится, сказали: «Скорость сбавляй». Но он еще больше прибавлял скорость на поворотах. В итоге мы влетели в кювет, — написал 15-летний подросток.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако водитель и пассажиры несколько часов вытаскивали автомобиль из кювета, а затем толкали его до города.

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