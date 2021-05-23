Погода в Новосибирске на 23 мая 2021 года: что обещают синоптики

Погода в Новосибирске на 23 мая 2021 года порадует сибиряков резким потеплением. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 23 мая 2021 года порадует сибиряков резким потеплением. По прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до +29 градусов.

— В воскресенье, 23 мая, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью местами возможен кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр. — Температура воздуха поднимется до +10…+13 градусов ночью и до +27…+29 градусов днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 4-11 метров в секунду.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске 23 мая ожидается облачность с прояснениями. Температура воздуха в среднем поднимется до +20…+29 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 749-753 миллиметра ртутного столба.

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