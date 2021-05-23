За новосибирскую пенсионерку кто-то уже полгода оплачивает коммунальные услуги

За пенсионерку из новосибирского Академгородка неизвестный «благотворитель» с октября оплачивает коммунальные услуги.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
За пенсионерку из новосибирского Академгородка неизвестный «благотворитель» с октября оплачивает коммунальные услуги. Ая Светлановна обескуражена происходящим, но в управляющей компании утверждают, что остановить плательщика они не могут.
Обнаружила такой жест щедрости сибирячка случайно. Осенью она пошла в банк, чтобы заплатить за квартиру, но там ей сказали, что содержание ее жилья уже оплачено. И с тех пор это происходит каждый месяц.
— Какой-то человек оплачивает за меня только эту услугу, все остальное — и за отопление, и за воду, и за капремонт, и за электроэнергию — я плачу сама, — рассказала женщина корреспонденту издания «Навигатор». — Я просто не знаю, что делать. Мне 81-й год, и если что со мной случится, со всеми этими ошибками потом трудно будет разобраться. Да и сейчас, если все выяснится и деньги вернут плательщику, мне трудно будет с пенсии погасить долг.
В управляющей компании пояснили, что действительно не могут выяснить, кто платит за услугу. Поскольку средства просто поступают на счет, однако фамилию плательщика специалисты не видят. Специалисты предполагают, что кто-то, настраивая автоплатеж, неверно ввел одну цифру лицевого счета. Но вычислить эту ошибку нереально, поскольку комбинаций может быть очень много. В результате человек платит за чужую квартиру и накапливает долг за свою.
Продолжаться это может, к сожалению, довольно долго, управляющая компания оповещает собственника жилья о задолженности только тогда, когда ее сумма достигнет 30 тысяч рублей. Когда все раскроется, конечно, сделают перерасчет. Тогда женщина будет вынуждена выложить за содержание жилья приличную сумму.
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