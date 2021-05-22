Новосибирец нашел на улице мобильник и перевел с него себе на карту больше 40 тысяч рублей

Новосибирец нашел на улице чужой телефон и перевел с него на свой счет больше 40 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирец нашел на улице чужой телефон и перевел с него на свой счет больше 40 тысяч рублей. Сейчас его обвиняют в краже по статье 158 УК РФ.

— Во вторник, 18 мая, в полицию обратился новосибирец, который рассказал, что с его банковской карты похитили больше 40 тысяч рублей, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Позже выяснилось, что накануне, при выходе из ночного заявления, мужчина потерял своей телефон. Там мобильник нашел 21-летний Калининского района.

Предприимчивый молодой человек при помощи мобильника перевел деньги со счета потерпевшего на свой. Сибиряк пояснил, что деньги он уже успел потратить на «личные нужды».

Потерянный мобильник вернули владельцу, а против парня возбудили уголовное дело за кражу. Сейчас, пока идет расследование, он находится под подпиской о невыезде.

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