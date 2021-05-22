В Новосибирске у грузовика прямо на ходу отвалилось колесо: это попало на видео

В Новосибирске у грузовика прямо на дороге отвалилось колесо. Фото: Кадр из видео

Днем, 22 мая, в Новосибирске у грузовика прямо на дороге отвалилось колесо. Оно едва не угодило в другие машины, ехавшие навстречу грузовому автомобилю. Все произошедшее заснял видеорегистратор одного из водителей, позже ролик попал в сеть.

— Помимо прочих опасностей, на дорогах Новосибирска нужно быть готовым и к тому, что в вашу машину может угодить отправившееся в свободную поездку колесо, отвалившееся от грузовика, как это было сегодня на улице Ватутина, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом сибиряки написали, что ситуация хоть и выглядит смешной, но на самом деле могла спровоцировать серьезное ДТП.

— Видимо, асфальт на этом участке не очень.

— Выглядит это смешно, конечно, но ведь могла и авария случиться.

— Это Ватутина, удивляться нечему, — пишут люди.

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