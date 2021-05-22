Будет ли крестный ход в День славянской письменности и культуры в Новосибирске 2021: в митрополии сделали заявление

В этом году шествие отменено из-за коронавируса. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Крестный ход в День славянской письменности и культуры в Новосибирске 2021 - это традиционное шествие, которое в праздник должно было состояться в столице Сибири. Однако пандемия внесла свои коррективы:

— Крестного хода не будет. Скорее всего, мы перенесем его на 12 сентября: он будет приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Новосибирской митрополии Русской православной церкви.

Напомним, что день славянской письменности и культуры в Новосибирске отмечают с 1994 года. В шестии принимают участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, представители общественных организаций и творческих коллективов.

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