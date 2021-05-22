В Новосибирской области от коронавируса умерли еще пять человек: что о них известно

В Новосибирске коронавирус диагностировали еще у 75 человек.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Новосибирске коронавирус диагностировали еще у 75 человек. Всего, с начала пандмии, инфекцию выявили у 42 676 человек, в том числе у 2 642 детей. С выздоровлением, при этом, были выписаны уже 38 764 пациента, 59 из них — за последние сутки.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 67 лет, 75 лет и женщины в возрасте 67 лет, 74 года, 88 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе от коронавируса умер 1 841 человек.
В отделениях реанимации сейчас находятся 55 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов. Всего в стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 260 пациентов.
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